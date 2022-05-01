شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات الرقابة على المواقف لمنع رفع الأجرة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بموقف عبد المنعم رياض، لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، ومتابعة إجراءات الرقابة لمنع استغلال المواطنين أثناء فترة عيد الفطر.

وأكد محافظ القاهرة انتظام العمل بجميع مواقف القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات كافة الجهات لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام ، واللواء عاطف غالى مدير مواقف السرفيس.

والتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين أكدوا له التزام السائقين بتعليمات عدم زيادة تعريفة الركوب .

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب أثناء إجازة عيد الفطر المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بتقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال هذه الفترة والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام حرصًا على صحة المواطنين، مع تكثيف الخطوط التى تخدم المناطق الترفيهية والسياحية التى تلقى إقبالًا من المواطنين فى العيد كالقناطر الخيرية والحدائق الكبرى والأهرامات.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة علي خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبري وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال ايام العيد .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد علي مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين علي المناطق المختلفة .