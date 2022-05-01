شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر 2022.. حملات نظافة بساحات الصلاة والحدائق بأحياء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء احياء المنطقة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بصورة مستمرة بالتنسيق مع أفرع هيئة النظافة وشركات النظافة لرفع المخلفات أولا بأول والتركيز على المحاور الرئيسية والفرعية وأماكن الساحات والطرق المؤدية للمنتزهات والحدائق، كما أكدت على ضرورة تنظيم الحملات المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بنطاق كل حي لخلق حالة من الانضباط ورفع اشغالات المحلات والمقاهى والباعة الجائلين والتي تعوق حركة المارة .

يأتى ذلك في إطار الجهود المتواصلة لإحياء المنطقة الجنوبية للاستعداد التام لقرب حلول عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات وتحسين مستوى كافة الخدمات والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين والإهتمام التام بملف التعديات ومخالفات البناء طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام بتكثيف أعمال النظافة بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهره وذلك من خلال اعمال النظافة الدورية و القيام بحمله تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات شارع حسن ابراهيم و كورنيش النيل وارض مناوله 96 تقاطع شارع مصر حلوان الزراعي و ارض البطاريات وسلم الرشاد والشارع الجديد مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافه بنطاق الحي .

واستكمالا لتحسين مستوى الخدمات وبالتنسيق مع ادارة المتابعه الميدانيه والطرق و الإدارات المعنية بالحي تم استكمال أعمال تركيب البلدورات وعمل الارصفه بمجمع المدارس بشارع الفيوم تمهيدا لأعمال التطوير والرصف وتيسيرا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي وذلك طبقا للخطه الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وفي إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة بالتصدى لكافة اشكال المخالفات والتعديات والبناء المخالف تنفيذا للقانون وازالتها في مهدها من خلال المتابعة المستمرة لعدم استغلال فترة الاعياد وفي هذا السياق تابعت الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام جهودها بإيقاف أعمال حفر بالاسفلت بشارع محمد صالح حبيب من شارع حسنين دسوقي أثناء تركيب كابل كهرباء بالشارع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نفس السياق قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعادي بإزالة سياج خشبي مخالف بميدان جراند مول كما تم ايقاف اعمال بالعقار رقم ٤٩ر الشطر السادس للقيام بأعمال تشطيبات مخالفة وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بالاضافة الى الحملات المكبرة المستمرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع اشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة والباعة الجائلين بشارع ٩ ومصادرة المضبوطات .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية برفع حالة الاستعداد بالاحياء والتواجد المستمر على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع اية بلاغات ترد اليها من خلال التنسيق مع غرفة عمليات المنطقة الجنوبية والمحافظة والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى التي ترد .