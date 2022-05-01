شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط صلاة عيد الفطر 2022.. 10 دقائق مدة الخطبة والسماح باصطحاب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد الكبرى والجامعة في المحافظات بعد قليل صلاة عيد الفطر المبارك، وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الأوقاف، في وقت سابق، حيث يتم فتح المساجد أمام المصلين قبل صلاة العيد بنصف ساعة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بنصف ساعة .

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة ، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

5- السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم .

6 - يجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق أنه سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامع التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2 مايو الجارى "عيد الفطر المبارك" .

وأكد المعهد هلال شهر شـوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 20 دقيقة).