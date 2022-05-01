شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعيد العمال.

وعبر المصيلحي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن كافة العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء ولكافة أبناء الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة علينا جميعاً بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية، والإسلامية بالخير، واليُمن، والبركات.

كما قدم المصيلحي، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي نحتفل به اليوم وهو تكريم لكل السواعد القوية التي ما غاب عنها في يوم من الأيام ولا اشغلها العمل في المصانع والمزارع، والمشاريع المختلفة عن ثوابتها في خدمة الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، تحت قيادة رئيس الجمهورية.