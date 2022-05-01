شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تواصل إيفاد قوافل مجهزة فنياً لتقديم الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – الغربية - الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط - الأقصر - المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (5323) بطاقة رقم قومي وعدد (9328) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ5 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي له، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له، وإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وتم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات (إحدى قرى مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وحصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.