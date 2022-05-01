شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن انتظام صرف الخبز والسلع المدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، داخل ديوان عام الوزارة لمتابعة خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة جهاتها التابعة "قطاع الرقابة والتوزيع، ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين " واستعداداتهم النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد المصيلحي على ضرورة المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بكافة المنشآت التموينية وتشمل الصوامع، المطاحن، المخابز، فروع الجملة، المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، بقالي التموين وتقديم خدماتها في صرف التموين والخبز للمواطنين كما هو معتاد.

وأشار المصيلحي الى انتظام صرف منظومة الخبز والسلع التموينية اليوم وفقاً للمتبع والذى يتزامن اليوم اول شهر مع وقفه عيد الفطر المبارك، وعيد العمال، كما وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك، وتوفير القمح من جانب الصوامع للمطاحن وكذلك توفير الدقيق للمخابز لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الوزير وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك ، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع تسيير ‏حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة ضوابط الخطة الموضوعه لاستقبال عيد الفطر المبارك.