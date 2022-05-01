شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بالمعادى للتفتيش على اللحوم واستعدادات المستشفيات لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
وفي نفس السياق، في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية ومدى استعدادات المستشفيات وتوفير الأدوية خلال إجازات العيد ورفع حالة الاستعدادات بقسم الاستقبال قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالمرور على الوحدة الصحية بميدان الصحة، لمتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الضوابط الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين .
جاء في اطار اتخاذ إجراءات مكثفه لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال الأجهزه التنفيذية على مستوى احياء المنطقة الجنوبية لتفعيل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات، لضمان الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، والرقابه الصحيه لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بمتابعة الاسواق والمحلات والرقابة عليها بصفة مستمره.