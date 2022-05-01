شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بالمعادى للتفتيش على اللحوم واستعدادات المستشفيات لعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء احمد جودة رئيس الحي حمله تفتيش مكبره لحماية المستهلك بالتنسيق مع ادارة الطب البيطرى وإدارة التموين والإدارة الصحية بالمرور علي عدد من المحلات بنطاق الحي، للتأكد من جودة المنتجات ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية كذلك التأكد من صحة التراخيص وصلاحية اللحوم المعروضة للاستهلاك الآدمى، وتم بمعرفة الطب البيطرى التحفظ على كميات من اللحوم غير الصالحة للاستخدام، وتم إعدام جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي نفس السياق، في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية ومدى استعدادات المستشفيات وتوفير الأدوية خلال إجازات العيد ورفع حالة الاستعدادات بقسم الاستقبال قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالمرور على الوحدة الصحية بميدان الصحة، لمتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الضوابط الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين .

جاء في اطار اتخاذ إجراءات مكثفه لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال الأجهزه التنفيذية على مستوى احياء المنطقة الجنوبية لتفعيل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات، لضمان الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، والرقابه الصحيه لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بمتابعة الاسواق والمحلات والرقابة عليها بصفة مستمره.