سعفان: صرف أكثر من 915 مليون جنيه للعاملين بالمنشآت المتعثرة خلال عام وربع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو الجاري.

وقدم الوزير، رسالة شكر وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر في الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطائهم المتواصل

واستعرض سعفان، أهم إنجازات وزارة القوى العاملة على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022، (خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى 31 مارس 2022).

وأوضح أن الوزارة من خلال صندوق الطوارئ ساندت العاملين بالمنشآت المتعثرة، المتضررة من جائحة فيروس كورونا خاصة قطاع السياحة، وذلك بصرف إعانات بمبلغ 915 مليون و66 ألف جنيه مصري للعاملين بالمنشآت المتعثرة في قطاعات مختلفة استفاد من منها حوالي 163 ألفاً و789 عاملا يعملون في 2913 منشأة.

وأشار الوزير، إلى تمويل صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة بصرف 22 مليونا 712 ألفا و 962 جنيها مساهمات في تمويل وتحديث مراكز التدريب القائمة، وصرف 993 ألفاً و147 جنيها في تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية، فضلاً عن 5 ملايين و 115 ألفاً و 710 جنيهات مساهمات في تمويل أنشطة التدريب بالمنشآت.

وأكد الوزير أنه في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي حرصت الوزارة أن تولي لها اهتماما خاصاً حيث يقوم مركز المعلومات بالوزارة بعملية الربط الإلكتروني بين الوزارة والمديريات التابعة لها ، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق موقع الوزارة بعد التطوير، وإضافة بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين إلكترونياً.