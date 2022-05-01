"الصحة": فحص 11.1 مليون طالب "إبتدائي" ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 11 مليونا و158 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب مدارس المرحلة الإبتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان له اليوم الأحد - أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الإبتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى استمرار عمل المبادرة حتى نهاية العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏ من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

بدوره، أوضح منسق المبادرة الدكتور تامر سمير أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، وكل فريق يضم 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد سمير أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم.. لافتا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.​