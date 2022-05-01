وزير القوى العاملة: حصر قرابة مليون عامل غير منتظم خلال عام وربع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو الجاري.

وقدم الوزير، رسالة شكر وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر في الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطائهم المتواصل

واستعرض سعفان، أهم إنجازات وزارة القوى العاملة على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022، (خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى 31 مارس 2022).

وأوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، فقد أصدرت الوزارة 367 ألفاً و703 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 من صغار الصيادين، تقدر بمبلغ 23 مليون و 818 ألفاً و 20 جنيها، تغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بمبلغ تعويض قيمته 200 ألف جنيه.

كما صرفت الوزارة 308 ملايين و 340 ألفاً و 651 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 505 آلاف و 174عاملاً، إذ توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي، وصرف الأدوية، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ونوه الوزير إلى أنه تم الحصر الميداني لـ 90461 عاملاً غير منتظم، والتي بدأ في مدينة العلمين الجديدة، وأسفر عن حصر 22 ألفاً 369 عاملا، 4014 عاملا بمنطقة بحر البقر في محافظة بورسعيد، وجار العمل حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي أسفرت عن حصر 50 ألفا و307 عاملاً، 636 عاملا بمشروع محطة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و 228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد، فضلا ً عن 132 ألفا و486 عاملا غير المنتظمة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.

وتم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على ما يزيد عن 13 ألف عامل غير منتظم، وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وقد تم بدء التأمين عليهم اعتباراً من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظم، والتي تم صرفها على مرحلتين علي 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين في المرحلة الأولى مليون و625 ألف و506 مستفيداً ،وكان عدد المستفيدين في المرحلة الثانية مليون و432 ألفا و91 مستفيدا وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و 461 مليون جنيه، ساهمت الوزارة بمليار و400 مليون من إجمالي المبلغ.