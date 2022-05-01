بعد شراء أو بيع الوحدة السكنية.. خطوات نقل ملكية "عداد" الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهم الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء.

وينشر "الخليج 365" حرصًا على نقل المعلومة الصحيحة التي تهم بعض المواطنين عند شرائهم وحدات سكنية أو شققًا جديدة، إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء بالوحدة السكنية ، في ما يلي:

1 - صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد، وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2 - صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3 - في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع؛ حيث يمكن نقل ملكية العداد إلى المالك الجديد بالتوكيل.

4 - إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامٍ أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1 - يتم التوجه إلى شركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2 - تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3 - مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًّا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4 - يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5 - في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.