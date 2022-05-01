السيسي: المشروعات العملاقة باتت سببا رئيسيا في الصمود أمام الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر بعيدهم السنوي الموافق الأول من مايو من كل عام.

وبهذه المناسبة، ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة، توجه فيها للأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

وقال الرئيس السيسي: احتفالنا بعيد العمال فرصة للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم لبناء الجمهورية الجديدة، وبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات.

وأضاف الرئيس أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة أبرزها أزمة جائحة كورونا والعمل تأثر بتداعياتها، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والرابح من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة.

وتابع الرئيس: أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع المجالات وكافة الخدمات وقدمنا الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والدولة قدمت المنح للعمالة غير المنتظمة وتمكينهم اقتصاديا كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة، ولم نتوان في دعم أصحاب الأعمال وأصدرنا حزمة من الإعفاءات والميزات النقدية.

وواصل السيسي: المنظمات والجهات الدولية أشادت بإجراءات الدولة واعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة، والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، واتخذنا بعض الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحماية النظام الاقتصاد المصري.

وأشار الرئيس إلى أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر باتت سببا رئيسيا في الصمود أمام الأزمات والتحديات، والإنجازات استهدفت تحسين جودة الحياة وتقديم حياة كريمة للشعب المصري، موضحا أن المصريين أدركوا قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد جيلا بعد جيل.

وقال الرئيس السيسي: نحن مقبلون على مرحلة جديدة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، وكان الإنسان دائما محور التنمية وركيزته وعزمنا على الاستثمار فيه وتنمية مهاراته ومعرفته، ووجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية لقرى مصر تحت مظلة مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلى أن الحق في العمل حظي باهتمام بالغ من خلال تكثيف الجهود للتخفيف من ظاهرة البطالة، كما وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث أولت مصر اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى من الأجور بأجهزة الدولة وهيئاتها.

وقال الرئيس السيسي: تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة الدخل القومي، والدولة قامت بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة.

وأضاف الرئيس أنه وجه بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها بأماكن العمل.

واختتم الرئيس: عاملات وعمال مصر بناة الوطن وصانعي المستقبل أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع، واعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائما إلى جانبكم منحازا لقضيتكم داعما لحقوقكم، أجدد عميق اعتزازي بعطائكم وعزيمتكم الصادقة وأهنئكم بعيدكم.