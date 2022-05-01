محضر أنذر بالكارثة.. التحريات تكشف ملابسات جديدة في حريق مصنع كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في حريق مصنع وشركة النيل بمركز كرداسة.

تبين وجود خطأ هندسي في التصميم لعدم تقسيم إجمالي المساحة الشاسعة لأقسام، وتحرير محضر ضد المصنع منذ شهر لعدم التزامه باشتراطات الحماية المدنية للأمن الصناعي.

اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة انتدب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه تنسيقا مع النيابة العامة والتي رجح حدوث ماس كهربائي.

النيران تحولت إلى كتلة لهب تلتهم الأخضر واليابس لتستعين الادارة العامة للحماية المدنية بسيارات إضافية من مصلحة الدفاع المدني لدعم القوات المشاركة في عملية الإخماد خاصة منع امتداد النيران لمصنع مجاور.

التحريات الأولية بينت أن المصنع مرخص ومزود بنظام إطفاء ذاتي، مساحته تتجاوز 20 ألف متر مربع ومكون من 4 طوابق، واندلاع الحريق في الطابقين الثالث والرابع.

سيارة إسعاف نقلت شخصًا قفز من أعلى المصنع إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط جهود رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء للسيطرة على النيران.

أظهرت اللقطات الأولى للحريق ارتفاع كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة وألسنة اللهب عبر نوافذ الطابق العلوي للمبنى.

فور وصولهم، حرص رجال الإنقاذ البري على إجلاء المتواجدين بالمبنى حرصًا على سلامتهم تزامنًا مع محاصرة بؤر النيران وسط انتشار سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحريق لتقديم الرعاية الطبية في حالة الطوارئ.