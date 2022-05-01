بعد اتهامه بالتحرش بطالبة.. كيف انتهت واقعة مدرس حدائق الأهرام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة حدائق الأهرام، الجمعة الماضية، استغاثة إحدى السيدات من قيام مدرس بمحاولة التحرش بإبنتها أثناء إعطائه لها درس خصوصي بمنزلها.

ووثقت السيدة الواقعة عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإثبات الواقعة بحق مدرس العلوم.

تفاصيل الواقعة

خلال "البث المباشر" اتهمت والدة الطفلة البالغة 15 عامًا، مدرس علوم، بالتحرش بابنتها بمنزلها، وقالت إن المدرس حاول التمادي في التحرش بالفتاة، لكنها صرخت، واستغاثت بها وشاهدته.

السيدة التي وثقت الواقعة اتصلت بزوجة المدرس وأخبرتها، قائلة: "مسك رجليها واتحرش بيها وبنتي كانت بحالة لا يُرثى لها، أنا مكنتش مرتحاله بس مقدرتش أحدد إيه السبب".

تضيف الأم أنها خرجت على صوت استغاثة فلذة كبدها "المستر بيتحرش بيا يا ماما" لتستعين بالجيران الذين تحفظوا عليه، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم.

والدة الفتاة: المدرس تحسس قدم إنتي

لفتت السيدة -في الفيديو الذي أعدته- إلى أنها كانت تبحث منذ فترة عن مدرس لمادة العلوم من خلال "الجروبات" الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتفاجأ بالمدرس صاحب الواقعة يتواصل معها ويسألها عن أداء أبنتها في مادة العلوم، وأخبرها أنه مستعد لإعطائها درسا خصوصيًا.

أردفت والدة الفتاة "مكنتش مرتاحة له بس مقدرتش أحدد إيه السبب وكنت مضطرة علشان الامتحانات بعد العيد".

وأشارت، إلى أن المدرس المتهم في ثاني حصة من الدرس الخصوصي تحسس ابنتها ووضع يده على يدها، ولكنها حاولت أن تبعد يده عنها، وتدافع عن نفسها، فوضع يده على قدمها، لتلقي عليه زجاجة المياه وتستغيث بوالدتها.

تحقيقات النيابة

في غضون دقائق من إخطار شرطة النجدة، حضرت قوة من نقطة شرطة الرماية تحت إشراف الرائد أحمد عصام واصطحبت المشكو في حقه للتحقيق وسماع أقوال شهود عيان من الجيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

ومساء أمس كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تضرر السيدة من مدرس نجلتها، مؤكدة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين.

إخلاء سبيل وتصالح

فيما أمرت مساء أمس السبت، جهات التحقيق في الجيزة، بإخلاء سبيل المدرس المتهم بواقعة التحرش بعد تصالح الطرفين.