"تعالي خد التليفون والهدوم.. هرمي نفسي في النيل".. سر انتحار شاب بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء عاصم أبو الخير هوية شاب انتشلت جثته من نهر النيل بمركز الصف جنوب المحافظة، صباح اليوم الأحد.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن الشاب اتصل بأخيه يوم 27 أبريل الماضي يخبره "تعالي خد التليفون والهدوم.. هرمي نفسي في النيل".

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، بينت أن شقيق المتوفى حضر إلى المكان الذي أخبره به شقيقه فعثر على متعلقاته وملابسه فعلل سبب إقدامه على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

صباح اليوم، تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة مركز الصف.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة العقيد طارق صلاح والرائد هيثم عبد العال.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثة وإيداعها ثلاجة المشرحة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.