لجنة ثلاثية تتخلص من كلب مسعور أثار الذعر في العياط.. والأهالي: "ديب هجم على البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تتوان الأجهزة الأمنية والتنفيذية في التحرك لصد هجمات كلب مسعور هاجم أهالي مركز العياط جنوب الجيزة حتى تمكنت من السيطرة عليه وقتله.

لجنة ثلاثية من قسم شرطة العياط ومديرية الطب البيطرى ورئيس مجلس مدينة العياط تتبعوا هجمات الكلب خاصة بقرية العطف حتى أن بعض الأهالي وصف الواقعة "ديب هجم على البلد".

مع تسجيل نحو 14 مصابا، تمكنت اللجنة المشكلة من محاصرة الكلب وقتله بمعرفة الطب البيطري ومن ثم عودة الهدوء لقرى المركز.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة بالواقعة.