انتشال جثة شاب من نهر النيل بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الأحد، جثة شاب من نهر النيل بمركز الصف جنوب المحافظة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة مركز الصف.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة العقيد طارق صلاح والرائد هيثم عبد العال.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر نحو 18 سنة، وير تواجد به إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى ثلاجة المشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.