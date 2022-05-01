العثور على جثة سيدة داخل سيارة في ظروف غامضة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على السيارة التي توجد بها جثة المتوفاة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى "أنجي. أ. م. ع"، 44 سنة.

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.