شكرا لقرائتكم خبر عن بالعمل تُبنى الأمم والحضارات.. رسائل الرئيس السيسي لعمال مصر فى عيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل عدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، وشدد على أن الدولة قامت بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل".

وأضاف: بناة الأوطان باعثى الأمل صانعى مستقبل الأجيال القادمة أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار، اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائمًا إلى جانبكم منحازًا لقضاياكم وداعمًا لحقوقكم، وختامًا، أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة كما أهنئكم جميعًا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير.



رسائل الرئيس السيسى لعمال مصر فى عيدهم

رسائل الرئيس خلال عيد العمال