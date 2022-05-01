شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يمد ساعات تشغيله للثانية صباحا من الغد لنهاية إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة المترو بمد ساعات التشغيل اليومى حتى الثانية صباحا بدلا من الوحدة صباحا ابتداء من الغد حتى نهاية إجازة عيد الفطر، وهى نفس المواعيد التي كان معمول بها منذ بداية شهر رمضان، وذلك تيسيرا على جمهور الركاب، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.

ويلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

تستمر الخطوط الساخنة في العمل طوال العيد عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط .