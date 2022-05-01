شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تعلن نجاح قواتها فى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين فوق خاركيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، نجاح قواتها في إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين فوق خاركيف.

وأكدت الدفاع الروسية تدمير مدرج مطار أوديسا، ومخازن أسلحة قدمت من الولايات المتحدة ودول أووربية بصواريخ عالية الدقة.

وقال الجيش الروسي إنه تمكن من تدمير منظومتي دفاع جوي أوكرانيتين من طراز "إس-300" في زابورجيه وأرتيموفسك.

كما أعلنت مقتل نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية اليوم الماضي.

كانت الاستخبارات البريطانية، حذرت من مساع روسية لإضفاء الشرعية على سيطرتها على مدينة خيرسون من خلال تثبيت إدارة موالية لها.

وقالت الاستخبارات البريطانية، في بيان، إن "سيطرة روسيا على خيرسون ستزيد من قدرتها على مواصلة تقدمها نحو الشمال والغرب وإحكام قبضتها على شبه جزيرة القرم".

وخيرسون هي أول مدينة كبيرة وضعت القوات الروسية يدها عليها بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ونجحت القوات الروسية في السيطرة على المدينة المتاخمة لشبه جزير القرم في الثالث من مارس الماضى.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتعتبر ميناء مهما على البحر الأسود وعلى نهر دينبر ويعيش بها نحو 300 ألف نسمة وهي عاصمة مقاطعة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث في وقت يشتد الخناق الغربي على موسكو مع فرض عقوبات اقتصادية موسعة.