شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7 جنيهات
الفلفل البلدى 13 جنيها
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
فاصوليا 11 جنيها
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 12.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها
وورق عنب 19 جنيها
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
برتقال بلدى 5 جنيهات
الفراولة 11 جنيها
جوافة 14 جنيها