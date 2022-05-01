شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه ‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات ‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 13 جنيها ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها. فاصوليا 11‎ جنيها ‏- بلح بارحى 34 جنيها ‏‎- البسلة 12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها ‏‎وورق عنب 19 جنيها ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. برتقال بلدى 5 جنيهات الفراولة 11 جنيها جوافة 14 جنيها