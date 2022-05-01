شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط وتزيل 11 حالة بناء مخالف بالهرم والعمرانية والطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات رصد مخالفات البناء والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي ذلك الأطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بالقطاع الجنوبي بإزالة وفك شدة خشبية لسقف الدور الرابع بعد الأرضي لأحد العقارات بشارع مستجد من شارع الفريق علي فهمي المجزر الآلي، وتم مصادرة الأخشاب ومواد البناء وإيداعها بمخازن الحي، بالإضافة إلى إزالة عشش وفروشات باعه جائلين بقطعة أرض فضاء بشارع جبريل المتفرع من شارع الأورمان .

كما قام قطاع هضبة الأهرام باستكمال أعمال إزالة السلم المتعدى على خط التنظيم للعقار الكائن 102 قطعة "ب"، وفتح الفراغ السياحي بالإضافة الى تنفيذ قرار إزالة للدور الأرضي لحالة تعدي علي خط التنظيم بالعقار رقم 17 بمساكن الشباب وإزالة عدد 2 تندة مخالفة وإزالة بلكونة بالدور الأول فوق الأرضي .

وشملت مجهودات حي الهرم في قيام قطاع منشأه البكاري بإزالة بناء أعمدة في المهد بالدور الأرضي بقطعه أرض كائنة بكفر غطاطي من شارع المنصورية طريق كرداسة، وتم تحرير محاضر للمخالفين في إطار التصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد وعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .

وفي حي العمرانية تم إيقاف أعمال بناء بالمهد لسقف الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار الكائن 7 شارع خاتم المرسلين وتم فك الشدة الخشبية والتحفظ علي كافة المضبوطات بالموقع . بالإضافة إلى إزالة 2 جمالون تم بنائهم بدون ترخيص من الحي الاول بشارع 6 اكتوبر المتفرع من شارع عثمان محرم والثاني بشارع خاتم المرسلين .

وفي حي الطالبية تم إزالة 2 حالة بناء مخالف وشملت إزالة مبني مخالف بشارع ضيف الله وبدء إزالة عقار مكون من 6 أدوار مقام بالمخالفه بالقطاع الجنوبي .