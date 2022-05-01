شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويوجه بتوزيع أكياس على الزوار فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحديقة الدولية بمدينة نصر، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك .

وشدد محافظ القاهرة علي العاملين بالحدائق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا علي سلامة رواد الحدائق ، وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة ، وتوزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات العاملين بالحدائق مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميًا ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أى طارئ.

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالابراج جاهزة علي مدار اليوم لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.

يذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا مقسمة الي ورديات بالتناوب .