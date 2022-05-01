شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات قليلة من "عيد الفطر المبارك" .. انتهت حدائق الرى بالقناطر الخيرية من استعداداتها لإستقبال الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعه صباحا خلال فترة الأعياد.

وتم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك ، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة.

كما يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

وانتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية ، كما سيتم البدء بعد العيد فى تطوير مساحة 4 أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.

وفى محافظة أسوان تم إتمام تجهيز المركز الثقافى الإفريقى والحدائق الملحقة بالمركز لاستقبال الزائرين .. حيث تم خلال الايام الماضية تكثيف أعمال النظافة للحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بالمسرح المفتوح بالمركز.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.