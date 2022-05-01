شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البناء: عمال مصر ينالون تقديرا من الدولة فى ظل نجاح المشروعات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التهنئة للطبقة العاملة المصرية بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال.

وأكد عبد المنعم الجمل، فى بيان، أن عمال مصر كانوا وسيظلوا سواعد بناء الوطن وسبب تقدمه ونهضته، لافتا إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت من عمر الوطن، إلا أن الطبقة العاملة ظلت على قدر المسئولية في مواصلة العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن العمال في كل ميادين العمل والإنتاج يجددون العهد على المضي قدما في مواصلة بذل الجهد، ومساندة التوجيهات الرئاسية في تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية وزيادة المنتج المحلي.

وقال عبد المنعم الجمل: الطبقة العاملة المصرية قادرة على تحقيق النجاح واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأتها مصر أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي تنشدها الدولة في هذه المرحلة.

وأكد رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن عمال مصر ينالون تقدير وإشادة قوية من كافة مؤسسات الدولة، لاسيما في ظل ما تشهده مصر من نجاحات في العديد من المشروعات الكبري بسواعد مصرية وطنية خالصة.

وأوضح الجمل، أن التنظيم النقابي كان خير سند للعمال، وسيظل في ذلك دفاعا عن كل أصحاب الحقوق من العاملين بكافة قطاعات العمل والإنتاج، وبما يتوافق مع الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر.