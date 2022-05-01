شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد موقف المرج ويحذر السائقين: غرامة ألف جنيه لرفع الأجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بمواقف الأقاليم شملت موقف أقاليم المرج للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب ، وعدم استغلال العيد فى رفعها على المواطنين ، خاصة وأن مواقف الأقاليم تشهد إقبالًا كبيرًا خلال هذه الفترة من المواطنين الراغبين فى قضاء إجازة العيد بمحافظاتهم .

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء منيب العزب مدير مواقف الأقاليم، وإبراهيم ذهني رئيس حي المرج .

وأكد محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف المتابعة الدورية على المواقف ، مع إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير لحماية المواطنين من الاستغلال .

وطالب محافظ القاهرة الإدارة العامة للمرور بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المحددة لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب من قبل بعض السائقين .

واستفسر محافظ القاهرة من عدد من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها ومدى إلتزام السائقين بخط السير ، مطالبًا بتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين .

وأكد محافظ القاهرة أن السائق المخالف يدفع غرامة فورية تتراوح قيمتها من 300 إلى 1000 جنيه ، وإيقاف السيارة من اسبوع لشهر ، مشيرا إلى أنه يحق لكل مواطن الشكوى في إدارة الموقف أو السيرفيس والموجودة بكل موقف ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و 114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وموقف المرج مقام على مساحة 20 ألف متر ، ويسع 3500 سيارة تخدم 27 خط ويغطى كافة أنحاء الجمهورية بوجهيها القبلى والبحرى (كسيناء والإسكندرية والصعيد والسويس والإسماعيلية والعين السخنة ) .