شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: الدولة دعمت العمال بقرارات متلاحقة آخرها رفع الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن القرارات التاريخية التي أعلنها الرئيس مؤخرا في حفل إفطار الأسرة المصرية تعد إضافة لجميع القرارات السيادية التاريخية التي أعلنها منذ 30 يونيو 2013 والتي أدت إلى تحقيق العديد من الإنجازات العملاقة، ووضعت مصر في المقدمة مع دول العالم الكبرى.

وتوجه جبالى باسم جميع العاملين فى قطاعات العمل الإنتاجى والخدمى بعظيم الشكر والتقدير لرعاية الرئيس الكريمة والمتواصلة التي جسدتها قرارتكم الإنسانية المتلاحقة التي تساهم في تحسين أحوالهم المعيشية وزيادة الأجور والمعاشات وصرفها مقدماً من بداية شهر إبريل بدلاً من يوليو ورفع الحد الأدني للأجور إلي 2700 جنيهاً شهرياً.

وأكد حرص المنظمات النقابية العمالية ورجال الأعمال الوطنيين بالتنسيق مع الحكومة علي تكريم المتميزين من العمال والمرأة العاملة وأصحاب الهمم في إطار توجيهات الرئيس باعتبار العام الحالي 2022 عاماً للمجتمع المدني، وستشهد الأيام القليلة القادمة إجراء الانتخابات العمالية علي مستوي مراحلها الثلاثة إلي جانب تمثيل العاملين في عضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وسيضع الاتحاد العام كافة إمكانياته لإنجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي يتابعها العالم بحرص وترقب، ونناشد جميع العاملين بالمشاركة الجادة والفعالة والنزيهة لانتخاب العناصر القادرة علي العطاء والتفاني في العمل و إنكار الذات وخدمة الوطن والمجتمع، ونثمن جهود الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة لحسن استعدادها لاستقبال هذا العرس الانتخابي ووزارة العدل المعنية بالإشراف القضائي علي مستوي الجمهورية .

وأضاف: بهذه المناسبة يتطلع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي سرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي سيتم طرحه علي أطراف العمل الثلاثة للتوافق عليه لكي يستفيد منه مايقرب من 18 مليون عامل وضمان إقامة علاقات عمل متوازنة .

ووجه حديثه للرئيس قائلا: إن ما قمتم به من إجراءات احترازية وإصلاحات اقتصادية والاعتماد علي الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من الزراعة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين نجا بمصر وشعبها من الأزمات الطاحنة التي طالت كل شعوب ودول العالم، لذا نجدد العهد معكم ونضع كل إمكانياتنا وطاقتنا في خدمتكم وخدمة شعبنا العظيم.