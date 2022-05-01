شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث تسويق منتجات الشركات التابعة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس ناصر فؤاد المشرف على قطاع التسويق والمعارض بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التسويق والمعارض من خلال تعزيز خبرات العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض وذلك ضمن خطة عمل مبنية على (توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء، الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، فتح أسواق تصديرية جديدة)، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع شهد التركيز على بحث أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن التسويق الإلكتروني يعد إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة لتسويق المنتجات بشكل أسرع وأسهل وفى أي وقت كما يتيح تعزيز التفاعل مع العميل، مضيفاً أن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً محورياً في تنمية اقتصاديات دول العالم من خلال توسيع دائرة التسويق المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية وإيجاد أسواق جديدة يصعب أحياناً الوصول إليها في ظل التجارة التقليدية.

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن خبرات شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية تمكّنها من تصنيع منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية وذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة عن مثيلاتها في السوقين المحلي والدولي، مشيراً إلى حرص الوزارة على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتحسين أداء العاملين بالشركات والوحدات التابعة والتطوير الدائم للآلات والمعدات والمنظومات بها لمواكبة التطور التكنولوجي.