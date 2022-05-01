شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تكشف خطأ ينقص ثواب زكاة الفطر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خطأ ينقص من أجر زكاة الفطر، موضحًا: "قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم .. مهما أعطيت من زكاة الفطر، فلا تمن على الفقير".

وأضاف وسام في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "الله قادر على أن يجعلك مكان الفقير ويجعله مكانك، لكنه يمتحنك، اجعل لسان حالك وأنت تخرج الزكاة اللهم إنما أنا وعاء تنفق وعاء كيفما تشاء".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "زكاة الفطر هو رزق الفقير وليس منّة من المتزكي، فالإنسان يوصل المال فقط، وعندما تشعر بالوساط ستشعر بمنة الله عليك، وأن الله هو الممتن ومالك نفسك ومالك وحالك ومع ذلك يطلب منك أن تقرضه قرضا حسنا وليس بعد هذا ود أو محبة".