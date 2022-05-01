شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة أولت المرأة العاملة اهتماما خاصا لتمكينها بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال: "قامت الدولة، بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل".

وأضاف: بناة الأوطان باعثى الأمل صانعى مستقبل الأجيال القادمة أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار، اعملوا وأحسنوا العمل وستجدونني دائمًا إلى جانبكم منحازًا لقضاياكم وداعمًا لحقوقكم، وختامًا، أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة كما أهنئكم جميعًا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير.

وشهد الأسبوع المنقضي، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلي عدد من التوجيهات المهمة فى مختلف القطاعات.

ووجه الرئيس السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله بأن يعيده على مصر بكل خير. وقال الرئيس السيسى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قال الرئيس السيسى، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.