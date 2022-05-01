شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، إن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي، فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات، وعلى جانب آخر؛ فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك

وشهد الأسبوع المنقضي، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلي عدد من التوجيهات المهمة فى مختلف القطاعات.

ووجه الرئيس السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله بأن يعيده على مصر بكل خير. وقال الرئيس السيسى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قال الرئيس السيسى، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.