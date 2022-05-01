شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: للعمال دور مهم فى دفع عجلة الإنتاج وتنفيذ خطة الدولة للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما وجه مجلس نقابة التمريض، التهنئة لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة عيد العمال، لافته إلى أن العمال لهم دور فعال ومهم فى دفع عجلة الإنتاج والتى تصب فى إطار خطة التنمية التى وضعتها الدولة المصرية.

ووجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، خالص التهنئة للشعب المصري عامة، وكافة أطقم التمريض فى جميع المحافظات بشكل خاص، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، داعية أن يعيده الله عليهم وعلى مصر بالخير واليُمن والبركات.

من ناحية أخرى، وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الأحد أول مايو 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد العمال، موضحا أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.