شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: نؤمن 45% من غذاء الإنسان اليومى ونحميه من 200 مرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، كافة الأطباء البيطريين باليوم العالمى للطبيب البيطرى، والذى يوافق اليوم السبت، 30 أبريل 2022، مؤكدا أن الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، مشيرا إلى أن جائحة كورونا عكست أهمية دور الطب البيطرى للجميع، حيث عرف العالم أن مواجهة الأوبئة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوانات، أمر ضروري لحماية البشر أنفسهم من الجوائح التى قد يشهدها العالم فيما بعد.

وقال سليم، غى بيان، إن العالم يعيش الآن تحت شعار "صحة واحدة"، والذى يشير إلى ارتباط البيئة وصحة الإنسان والحيوان ارتباطاً وثيقا ببعضهم، حيث يحمى الطبيب البيطرى الإنسان من الأمراض والأوبئة التى تصيب الحيوان وتنتقل للإنسان والتى تصل إلى أكثر من 200 مرض مشترك، من بينها أمراض فتاكة، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء الذى يقدم للانسان من أصل حيوانى، من لحوم، أسماك، ألبان، دواجن، بيض وغيرهم، والذى يمثل من 35% إلى 45% من غذاء الإنسان اليومى، نظرا لمسئوليته عن صحة وسلامة اللحوم والذبائح فى المجازر، والرقابة على المنشآت الغذائية كالفنادق والمطاعم.

وأشار إلى أن الطبيب البيطرى يلعب دورا هاما فى حماية ووقاية الحيوانات من الأمراض قبل وقوعها، وذلك من خلال برامج التحصين التي تعطى للحيوانات ضد مختلف الأمراض، وذلك بغرض حماية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، فضلا عن دور الطبيب البيطرى فى المحاجر البيطرية فى منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية، ودوره الكبير فى منع دخول الأوبئة والأمراض والكشف على الحيوانات والأغذية القادمة عبر هذه المحاجر، ومنع دخول الحيوانات المصابة أو المشتبه بها.