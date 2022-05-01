شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدا كنسيا ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والقس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وقد أعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات.

وقد حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اللقاء علي تقديم التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري .