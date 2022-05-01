شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تعاملت مع 13,9 ألف طلب واستغاثة خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية بكل أجهزتها للتحول الرقمى، واستكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية فى تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات .

وأعلن اللواء محمود شعراوى ان مبادرة " صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 467 ألف رسالة ، تضمنت هذه الرسائل 87 ألف شكوى تم حل 84,4 ألف شكوى بنسبة 97 % وجار حل 2641 شكوى، مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة ، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم .

وكشف اللواء محمود شعراوي عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل 2022 حيث تلقت المبادرة 13,9 ألف رسالة منها 1997 شكوى تم الرد على 1599 شكوى منها بنسبة 80% وجار حل 398 شكوى.

وأوضح اللواء شعراوى، أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل ، تنوعت ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 291 شكوى ، والإشغالات 282 شكوى، ومخالفات البناء 100 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 56 شكوى، والفساد 8 شكاوى، و9 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" ، إضافة إلى 21 شكوى خاصة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة ، لافتاً الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 11,4 ألف رسالة خلال شهر أبريل ، تضمنت 1688 شكوى ، تم حل 1365 شكوى منها بنسبة 81% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 71,5 ألف متابعًا، وتلقت الصفحة 2321 رسالة من المواطنين منها301 شكوى تم حلها بنسبة 76% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى137 رسالة منها 8 شكاوى تم حلها بنسبة 62,5% ، وتلقت خدمة الخط الساخن 396 اتصالاً تليفونياً ، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع .

وأشار اللواء محمود شعراوى، الى أن محافظات الجيزة و القليوبية و القاهرة و الدقهلية و الغربية و المنيا و أسيوط و بورسعيد كانت الأكثر استجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل ، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين ، وحل مشكلاتهم .

وقال اللواء شعراوى، إنه يتابع يوميا الشكاوى المقدمة للمبادرة ، و معدل الاستجابة للشكاوى وحلها ، ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم ، مشددا على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، والاستجابة السريعة المباشرة لها ، والرد عليها ، والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم المواطنين مثل ارتفاع الأسعار و مواعيد غلق المحال الجديدة ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء محمود شعراوى المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء ، والتعديات على الأراضى الزراعية ، والقمامة ، والإشغالات ، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.