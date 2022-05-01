وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد العمال

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الـرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد العمال.

وقال شعراوى فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال.. متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعمال مصر الأوفياء بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تتمناه من نجاح واستقرار وتنمية على طريق الحق والسلام.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

كما بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمناسبة عيد العمال.

وقال شعراوى فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال.. داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعمال مصر الأوفياء الذين يشاركون فى بناء مصر وتاريخها بالتقدم والازدهار وأن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسئوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى".

كما بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة بمناسبة عيد العمال.. مضيفاً: نحيى من خلالكم عمال مصر الأوفياء رمز الجهد والكفاح.. متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم ومصرنا الغالية والشعب العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة إلى جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لهذه المناسبة السعيدة لعمال مصر الأوفياء متمنياً لهم بمزيد من التقدم والازدهار.