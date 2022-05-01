السيسي: عيد العمال فرصة حقيقية لما أحرزه عمال مصر من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن احتفالنا اليوم بعيد العمال يعد فرصة حقيقية لما أحرزه عمال مصر من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة .

وقال الرئيس السيسي، في نص كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، "بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم عاملات وعمال مصر الكرام في كل ربوع الوطن.. السيدات والسادة، بداية يسعدني أن أتوجه إليكم جميعا وللأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال.. أعادهما الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والسرور والرخاء، إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة".​