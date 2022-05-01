سداد 1000 جنيه.. مستندات ورسوم المطابقة وتوصيل المرافق للعقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعتبر الحصول على شهادات المطابقة خطوة أساسية ومهمة في إيصال المرافق المختلفة من غاز وكهرباء ومياه وغيرها للعقارات.

وينشر الخليج 365 تفاصيل الخطوات والمستندات اللازمة لتوصيل العقارات للمرافق واستخراج شهادات المطابقة.

أولا: المستندات المطلوبة

1- شهادة من الجهة الإدارية تفيد الآتي:

- عدم التعدي على خطوط التنظيم المقررة.

- عدم وجود التعدي من العقار على أملاك الدولة.

- عدم تجاوز قيود الارتفاع.

- عدم وجود مخالفات مسجلة للمبنى طبقا لتقرير المرور والمتابعة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

2- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة.

3- ترخيص البناء معتمد من الجهة الإدارية/ نموذج 10.

4- شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.

5- لوحة معماري (واجهة - بدروم - أرضي - أدوار متكررة - سطح)، ولوحة الإنشائي (المحاور والأعمدة) معتمدة من الجهة الإدارية.

6- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.

7- إيصال سداد الرسوم المقررة.

ثانيا: الرسوم

يسدد رسم قدره 1000 جنيه مقابل مطابقة وتوصيل مرافق ويتم توريدها على حساب رقم (100017060273) في بنك "CIB".