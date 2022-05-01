الكهرباء لعملاء العداد "أبو كارت": 3 طرق للشحن في الإجازة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن المحاسب أحمد عبدالدايم مدير عام الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات مسبقة الدفع والذكية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مفاجأة سارة لجميع عملاء جنوب القاهرة متمثلة في إضافة تشغيل خدمة شحن الهاتف لعدادات "اسكرا" من خلال تطبيق "سهل" ليصبح الشحن متاحًا لجميع عدادات "جلوبال" وجميع عدادات "اسكرا" لجميع أنواع الكروت، مؤكدًا أنه قريبًا سيتم تطبيق ذلك على عدادات "السويدي" لتكتمل المنظومة.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" طرق شحن العدادات مسبوقة الدفع من فوري:

1- إفرغ الكارت بإدخاله في العداد.

2- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

3- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.

4- ادخل الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

5- اختار دفع اقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى حسب رغبتك.

6- أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

ثانيًا- طريقة شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع بالفيزا:

1- تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

4- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.

ثالثًا- طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل:

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهربا خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- ختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

7- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.