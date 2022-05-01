شكرا لقرائتكم خبر عن شارك فى حماية البيئة: 9 نصائح لجعل رحلاتك الترفيهية خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من المهتمين بالحفاظ على البيئة، ولا ترغب في أن تكلف الطبيعة حولك ثمنا باهظا، مقابل رحلاتك الترفيهية وممارساتك الشخصية، إليك بعض النصائح لتكون مسافرا يحافظ على البيئة وصديقا لها وحاميا للكوكب.

خلال هذا التقرير نمنحك بعض المقترحات وحوالى 9 نصائح تجعل من رحلتك الترفيهية رحلة صديقة للبيئة أو رحلة خضراء .

1- لا تكتفي بالحجز وترتيب رحلتك من شركة سياحية تضع شعار "السياحة الخضراء" فقط أو الذهاب بمنتج مستدام، ولكن إن كنت مسافر جوا عليك أن تدفع مقابل إزالة أثر الكربون، فالطيران مصدر رئيسي للتلوث، فالراكب لدية خيار دفع بعض التكلفة الإضافية للتعويض عن انبعاثات الكربون، وعليك البحث عن شركات طيران توفر لك هذا الخيار .

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‏2- عند إقبالك على تنظيم رحلة ترفيهية عليك استخدم النقل البرى للوصول إلى موقعك، فالسفر بالسيارة يمكن أن يقلل إلى حد ما بصمتك الكربونية .

3- خلال رحلتك الترفيهية عليك استخدم أشياء قابلة لإعادة التدوير، فمثلا أحمل بعض الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وبعض الأوانى الخاصة بك.

4- عند سفرك لا تأخذ معك طعاما ولكن يمكنك تناول الطعام المحلى المصنوعة فى المنطقة التى ستختارها لرحلتك، فبذلك ستخفف انبعاثات تصنيع الوجبة الخاصة بك عند تصنيعها فى بيتك وبالمكان، وهذا يجعلك تعرف عادات وأطعمة مختلفة من أنشطة السياحة الغذائية.

5- عليك خلال رحلتك ايضا أن تجنب التخلص من بقايا طعامك فى مكان رحلتك ، لأن هذا سيلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية للمكان الذى تختاره للترفيه عن نفسك، حيث انه غالبا ما يعتاد الطيور على تناول بقايا طعام البشر ، بدلا من نظامها الغذائى المعتاد .

6-عند توجهك لرحلتك الترفيهية اختار مكانا لاقامة مستديم، فالمكان الذي تختاره للنوم ليلا، يلعب دور رئيسي في أن كونك مسافرأخضر ، وهذا يتطلب منك مجهود للبحث عن مقر إقامة يدعم السياحة الخضراء .

7- خلال بعض الوجهات السياحية لا تخلف عنك مخلفات صلبة كالبلاستيك والطعام لتترك آثرا طيبا على البيئية.

8- اختار بعناية شركة السياحة التى ستنظم لك الرحلة، وحاول قدر الإمكان اختيار الأفضل، للحفاظ على البيئة ، وحماية الحياة البرية، ودعم التراث الثقافى وتوظيف المرشدين المحليين، و لم تكن شركة سياحية واضحة فى هذا الامر اسأل بشكل مباشر.

9- اذا كنت خلال رحلت قام احد المنظمين بنتظيم أى نشاط سيؤثر سلبا على الحياة البرية، والبيئة ، قم فورا بالإبلاغ عنهم للجهات المختصة بذلك.