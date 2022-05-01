شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى فى الميادين ومحيط المتنزهات لتأمين احتفالات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت قوات وزارة الداخلية اليوم الأحد، لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، وتم تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،عقد اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها فى شأن حماية أمن المواطنين.

فى بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية.. مشيراً إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التى بُذلت من قِبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بالغ الأثر فى تحقيق الإستقرار فى الأسواق.

وتابع وزير الداخلية عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضارى للبلاد.

وأكد وزير الداخلية على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتوعية القوات وإنضباطهم ومدى إلمامهم بالخطط الأمنية للتأكد من تنفيذها على النحو الأمثل.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية ، والتصدى لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقاً للأطر القانونية دون تجاوز، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين.