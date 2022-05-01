شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط الامتحان البديل لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي (البديلة) للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان التيرم الثاني بنجاح بسبب عذر مرضى أو تقنى أو شخصي مقبول.

ونرصد فى التقرير التالى ضوابط الاختبارات البديلة.

- تتم الامتحانات البديلة بداية من 30 مايو المقبل وحتى 1 يونيو 2022.

- تعقد الامتحانات "ورقياً" وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

- يجب مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب ما بين الاختبارات.

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

- الامتحان البديل لتعوض أى طالب فاته الامتحان الأصلى بعذر مقبول سواء مرضي أو شخصي أو فني حيث أكدت الوزارة على ضرورة منح الطالب فرصة للاعادة كما يحدث كل عام على مستوى المدرسة.

- يحصل الطالب على الدرجة الفعلية بالامتحانات البديلة.

- يؤدى الطالب فى الامتحان البديل اختبار المادة أو المواد التى لم يتمكن من أداء الامتحان فيها.

- من يرسب فى الامتحان الأصلى والبديل سيؤدى امتحان دور ثان يتم تحديد موعده لاحقا.