شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحان نهاية العام لصفوف النقل ستعتمد على الفهم والتحليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مواصفة امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف تعتمد على أسئلة تقيس الفهم والتحليل ونواتج التعلم الحقيقة، لافتة إلى أن تدريب المعلمين خلال الفترة الماضية على صياغة المفردات الاختبارية سوف ينعكس على وضع أسئلة الامتحانات بشكل دقيق يعتمد على تحقيق نواتج التعلم فى المنهج الدراسى فى المواد الدراسة المختلفة.

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.