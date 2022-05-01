شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن السياحة الخضراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتوازى مع تزايد الرغبة في حماية الكوكب من التلوث البيئي، والحرص على تفعيل سياسات المسؤولة البيئية أو الاجتماعية على أرض الواقع، بدأت خلال الفترة الأخيرة ظهور بعض المصطلحات المهتمة بالبيئة والسياحة معا، منها مصطلح “السياحة الخضراء” أو الفندق الأخضر، أو المتتجع الأخضر، وهى مصطلحات تستخدم غالبا كمحاولة لتصنيف فندق على أنه صديق للبيئة مستدام، كمحاولة لجذب السياح.

خلال هذا التقرير سنرصد أبرز 10معلومات عن مصطلح "السياحة الخضراء ".

1- ما هى السياحة الخضراء، هذا المصطلح ظهر لأول مرة في بداية الثمانينات، وكان مرتبطا بتنظيم رحلات لزيارة المناطق الطبيعية، والسعى لتقليل الآثار البيئية.

2-تطور مفهوم السياحة الخضراء مع مرور الوقت ليتم استخدامه بمعانى مختلفة ، حيث يستخدم بالتبادل مع مفاهيم اخرى مثل السياحة البيئية ، والسياحة الطبيعية ، وكذلك السياحة الريفية.

3- بدأت بعض الشركات الاعتماد لهذا المصطلح بشكل أوسع، ليصبح اشمل ومرتبط باى نشاط سياحى يعمل بطريقة صديقة للبيئة .

4- عرفت منظمة السياحة العالمية مصطلح "السياحة الخضراء" بأنه يشمل كافة الأنشطة السياحية، المرتبطة بالبيئة واستداماتها في سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

5-وفقا لتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، فإنه تعتبر السياحة الخضراء مكون رئيسي مرتبط بالتوجه نحو الاقتصاد المستدام ، الذى يؤدي إلى تحسين رفاهية الإنسان و تحقيق العدالة الاجتماعية، بالاضافة لارتباطة بتقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبير.

6- تستخدم بعض المنظمات الخاصة والعامة التى تعمل فى مجال السياحة مفهوم "السياحة الخضراء " لتنشيط أعمالها مع استخدام بعض المفاهيم البديلة منها السياحة البيئية والسياحة المستدامة .

7- تعرف السياحة البيئية، على أنها تعنى السفر المسئول إلى المناطق الطبيعية، والسعى للحفاظ على البيئة وتحسن رفاهية السكان المحليين.

8- تشمل السياحة الخضراء بعض المبادئ الأساسية للسياحة البيئية، منها التقليل إلى أدنى حد ممكن من التأثير، وحماية التنوع البيولوجى، وكذلك بناء الوعى البيئي واحترام الثقافة المحلية لسكان هذه المناطق .

9- ارتبط مفهوم آخر ارتباطا وثيقا بمفهوم السياحة الخضراء وهو مفهوم الفندق الأخضر ، وهو ما يعنى الإشارة إلى أن هذا الفندق أو هذه المنشأة السياحية هى منشأة صديقة للبيئة.

10- المنشآت التى تحمل مفهوم العلامة الخضراء، هذا يعنى أنها تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة لحماية النباتات والحياة البرية، والمساهمة في رفاهية المجتمع المحلى.