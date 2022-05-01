شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن السياحة الخضراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير سنرصد أبرز 10معلومات عن مصطلح "السياحة الخضراء ".
1- ما هى السياحة الخضراء، هذا المصطلح ظهر لأول مرة في بداية الثمانينات، وكان مرتبطا بتنظيم رحلات لزيارة المناطق الطبيعية، والسعى لتقليل الآثار البيئية.
2-تطور مفهوم السياحة الخضراء مع مرور الوقت ليتم استخدامه بمعانى مختلفة ، حيث يستخدم بالتبادل مع مفاهيم اخرى مثل السياحة البيئية ، والسياحة الطبيعية ، وكذلك السياحة الريفية.
3- بدأت بعض الشركات الاعتماد لهذا المصطلح بشكل أوسع، ليصبح اشمل ومرتبط باى نشاط سياحى يعمل بطريقة صديقة للبيئة .
4- عرفت منظمة السياحة العالمية مصطلح "السياحة الخضراء" بأنه يشمل كافة الأنشطة السياحية، المرتبطة بالبيئة واستداماتها في سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
5-وفقا لتقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، فإنه تعتبر السياحة الخضراء مكون رئيسي مرتبط بالتوجه نحو الاقتصاد المستدام ، الذى يؤدي إلى تحسين رفاهية الإنسان و تحقيق العدالة الاجتماعية، بالاضافة لارتباطة بتقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبير.
6- تستخدم بعض المنظمات الخاصة والعامة التى تعمل فى مجال السياحة مفهوم "السياحة الخضراء " لتنشيط أعمالها مع استخدام بعض المفاهيم البديلة منها السياحة البيئية والسياحة المستدامة .
7- تعرف السياحة البيئية، على أنها تعنى السفر المسئول إلى المناطق الطبيعية، والسعى للحفاظ على البيئة وتحسن رفاهية السكان المحليين.
8- تشمل السياحة الخضراء بعض المبادئ الأساسية للسياحة البيئية، منها التقليل إلى أدنى حد ممكن من التأثير، وحماية التنوع البيولوجى، وكذلك بناء الوعى البيئي واحترام الثقافة المحلية لسكان هذه المناطق .
9- ارتبط مفهوم آخر ارتباطا وثيقا بمفهوم السياحة الخضراء وهو مفهوم الفندق الأخضر ، وهو ما يعنى الإشارة إلى أن هذا الفندق أو هذه المنشأة السياحية هى منشأة صديقة للبيئة.
10- المنشآت التى تحمل مفهوم العلامة الخضراء، هذا يعنى أنها تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة لحماية النباتات والحياة البرية، والمساهمة في رفاهية المجتمع المحلى.