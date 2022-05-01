شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية غدا وطوال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، ‏فى فتح منافذها غدا الاثنين وطوال أيام إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الاساسية.

وستقوم الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك وبسكويت ورنجة وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبتخفيضات تصل إلى 30%، بناءا على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار فتح المنافذ وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما ستقوم شركات الجملة التابعة لوزارة التموين بفتح 30% من فروع المخازن يوميا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏السلع التموينية لبقالين التموين ومنافذ صرف السلع المدعمة لاستمرار صرف مقررات تموين شهر مايو لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السلع المدعمة بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين.