شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة نهارا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس طوال أسبوع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك حتى الجمعة 6 مايو، وذلك كما يلى :

حالة الطقس نهارا:

طقس حار نهـاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحـرى ، معتدل على السواحل الشماليـة شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

حالة الطقس ليـلا:

طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء .

الظواهر الجوية:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة الكبرى تكون مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

و يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.