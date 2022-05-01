شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن بدء إيقاف قطارات vip فى محطة طنطا بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد بدء إيقاف قطارات vip بمحطة طنطا ابتداء من غد الإثنين، حيث سيتم إيقاف القطارات أرقام ( 917، 904، 927 ) القاهرة / الاسكندرية والعكس vip بمحطة طنطا كتجربة لمدة شهر مع تعديل ميعاد (923) القاهرة / الإسكندرية.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية بخط الصعيد حتى 11 مايو المقبل، تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك وإعادة أهالى الصعيد بعد قضاء العيد مع أسرهم.

والقطارات الإضافية التى يتم الدفع بها بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية بياناتها كالآتي :

أولا: قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة حتى 11 مايو 2022 بعدد (4) قطارات درجة ثالثة مكيفة يوميا، بالإضافة إلى قطارين درجة ثالثة آخرين يقومان برحلتين خلال هذه الفترة وهي كالتالى:

ـ قطار 1938 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 22:40 ويعمل يوميا حتى الفترة 10 مايو 2022.

ـ قطار 1939 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 18:45 ويعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 1942 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 1943 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022 .

ـ قطار 1940 الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية 17:20 يعمل يومى28 و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022 .

ـ قطار 1941 أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.

ثانيا: قطارات ذات تهوية ديناميكية:

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطار تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

ـ قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 28 /4/2022 إلى ليلة11 /5/2022.

ـ قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.