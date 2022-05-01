بعد قليل.. اقتران استثنائي بين الزهرة والمشترى (الاقتران العظيم)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس فجر الأحد الموافق أول مايو 2022 - آخر أيام شهر رمضان المبارك - اقتران استثنائي بين كوكبي الزهرة والمشترى حيث سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة (0.2) بالأفق الجنوبي الشرقي، وكانت المرة الأخيرة يحدث فيها في أغسطس 2016.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر - كما حدث في اقتران المشترى وزحل العام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة، يُطلق على مثل هذا الحدث اسم "الاقتران العظيم" وسيكون اقتران الزهرة والمشتري بنفس المسافة تقريبا ما سيقدم عرضًا رائعًا وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويًا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هو عليه في العادة حيث سيشاهد الراصد الكوكبين بالعين المجردة كانهما يلامسان بعضهما للعين المجردة، ونظرًا للوهج المنبعث منهما قد يشاهد وكأنهما يندمجان في وهج واحد شديد السطوع.

وأوضحت أن اندماج الزهرة والمشتري ظاهري فقط، فمدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض ، ومدار المشتري أبعد كثيرًا حيث سيفصل بينها أكثر من 600 مليون كيلومتر لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقي فهو يحدث لأن الأرض والزهرة والمشتري مصطفة تقريبا في الفضاء وعلى نفس الجانب من النظام الشمسي.

وتابعت: الزهرة سيكون ألمع كوكب بين الإثنين حيث يبلغ لمعانه (4.1-) مقارنة بالمشتري -(2.1-) ما يعني أنه حوالي ست مرات أكثر سطوعًا وقرصة مضيئًا بنسبة 67% ومع ذلك، سيبدو المشتري أكبر من الزهرة عبر المنظار أو تلسكوب صغير وسيرافقه أقماره الأربعة الكبيرة.

وأكملت الجمعية: ونظرًا لأن القمر في المحاق، سيكون من الأسهل رؤية الكوكبين يتلامسان تقريبًا في السماء هذا ما دامت السماء صافية، ويمكن رصد الاقتران من أي مكان على الكرة الأرضية ولن يظهر الكوكبان بهذا القرب مرة أخرى حتى مارس 2023.

جدير بالذكر، أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد المسافة الظاهرية بين المشتري والزهرة ويبتعدان عن بعضهما تدريجيا.