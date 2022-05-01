شرم الشيخ الأكثر طلبًا.. جسر جوي من مصر للطيران للمدن السياحية في العيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

مع أولى ساعات صباح الأحد ينطلق الجسر الجوي الداخلي، والذي تنظمه شركة مصر للطيران إلى المدن السياحية، ويتضمن 194 رحلة داخلية ابتداء من أول مايو وحتى 7 مايو بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، لنقل الراغبين في قضاء إجازة العيد إلى الأماكن السياحية.

وشهدت شرم الشيخ إقبالًا كبيرًا على رحلات الجسر الجوي، ستسير إليها الشركة 56 رحلة بخط سير (القاهرة / شرم الشيخ) وجاءت الغردقة في المركز الثاني بمعدل 53 رحلة بخط سير (القاهرة / الغردقة) و44 رحلة على خط سير (القاهرة / الأقصر) و39 رحلة بخط سير (القاهرة / أسوان) بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.

من ناحيته أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة حريصة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين، فضلًا عن الحرص على انتظام وانسيابية حركة التشغيل أثناء الجسر الجوي لتيسير إجراءات السفر والوصول ومنع التكدس خلال فترة إجازة عيد الفطر داخل صالات السفر والوصول، كما لن تؤثر حركة التشغيل الدولي على الجسر الجوي الداخلي.

وقال الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة طرحت سعرًا خاصًا يبدأ بـ599 جنيهًا شامل الضرائب، للسفر في الاتجاه الواحد (ذهاب فقط أو عودة فقط) على بعض الرحلات الداخلية، حيث بدأ يستمر العرض حتي 31 مايو المقبل، وتابع يأتي ذلك من منطلق حرص الشركة على مشاركة الركاب مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.